«Революционный проект». Польша приняла дерзкое решение из-за России
Глава МВД Семоняк: Польша решила укрепить восточную границу из-за СВО
Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Томаш Семоняк, сообщило агентство Bloomberg.
«Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты», — заявил польский министр.
Польша готова потратить баснословные деньги на гражданскую оборону после начала спецоперации на Украине. Правительство стремится наладить координацию деятельности ведомств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что боится появления российских войск у границ Польши, напомнил RT. По ее мнению, сценарий якобы реален, если Европа перестанет снабжать Украину оружием.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик указал, что западные официальные лица склонны в своих интересах нагнетать истерию в связи с якобы существующими внешними угрозами, сообщали «Известия». При этом Россия неоднократно говорила, что не собирается нападать на страны НАТО.