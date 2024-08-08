Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Томаш Семоняк, сообщило агентство Bloomberg .

«Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты», — заявил польский министр.

Польша готова потратить баснословные деньги на гражданскую оборону после начала спецоперации на Украине. Правительство стремится наладить координацию деятельности ведомств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что боится появления российских войск у границ Польши, напомнил RT. По ее мнению, сценарий якобы реален, если Европа перестанет снабжать Украину оружием.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик указал, что западные официальные лица склонны в своих интересах нагнетать истерию в связи с якобы существующими внешними угрозами, сообщали «Известия». При этом Россия неоднократно говорила, что не собирается нападать на страны НАТО.