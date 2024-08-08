«Революционный проект». Польша приняла дерзкое решение из-за России

Глава МВД Семоняк: Польша решила укрепить восточную границу из-за СВО

Фото: Pxhere

Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Томаш Семоняк, сообщило агентство Bloomberg.

«Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты», — заявил польский министр.

Польша готова потратить баснословные деньги на гражданскую оборону после начала спецоперации на Украине. Правительство стремится наладить координацию деятельности ведомств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что боится появления российских войск у границ Польши, напомнил RT. По ее мнению, сценарий якобы реален, если Европа перестанет снабжать Украину оружием.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик указал, что западные официальные лица склонны в своих интересах нагнетать истерию в связи с якобы существующими внешними угрозами, сообщали «Известия». При этом Россия неоднократно говорила, что не собирается нападать на страны НАТО.

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

Медийное наступление и вау-эффект. ВСУ понимали, что вылазка на Курскую область провалится

С камерой под пулями. Десять самых известных российских военкоров

Из жизни земноводных и пресмыкающихся. Как «либералы» хотели стать «хорошими русскими»

Фейк: на Белгородскую область обрушится массированный ракетно-бомбовый удар

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте