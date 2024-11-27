Реутовский автомобиль «Кузнечик» для бойцов СВО стал героем телепередачи

В городском округе Реутов автомобиль «Буханка» переоборудовали для военнослужащих специальной военной операции в мобильный медпункт под названием «Кузнечик». Машину показали в телепередаче «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым».

Офицер и полковник запаса Валерий Сайгаков из Реутова воевал в Афганистане и на Кавказе. Сейчас он поддерживает сына и других бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Валерий с товарищами переоборудовал автомобиль «Нива» в боевой пикап, а из УАЗа «Буханка» сделал окопный медпункт для военнослужащих. Последний стал героем передачи «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым».

«Кузнечик» обладает высокой проходимостью, машину можно использовать и в боевых, и в санитарных целях. Автомобиль оборудовали лебедкой, сеточной защитой от дронов и другими полезными приспособлениями. Машина уже получила от военнослужащих много положительных отзывов.

Помимо этого, Валерий Сайгаков вместе с командой соорудили полевую кухню, сушилку для одежды, походный стол, а также передали другие полезные вещи и приспособления на фронт.

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