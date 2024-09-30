Ресурсный голод острейший. Как ударят ограничения экспорта титана по ВПК Запада

Российские ограничения на экспорт никеля, титана и урана скажутся на западном ВПК самым болезненным образом. Об этом в беседе с телеведущей 360.ru Екатериной Малашенко предупредил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Эксперт подчеркнул, что многие предприятия и без того вынуждены были сократить производство из-за подорожания энергоресурсов. А ограничения на экспорт металлов из России приведут к еще большим проблемам для Запада: ракеты и бомбы для ВСУ производить станет в разы дороже.

«Корпус бронетехники, ее ствол — это все сплавы никеля и железа. Самолеты, которые запускают ракеты класса „воздух — земля“ — это все на титане. Российский титан был и остается чемпионом в мировой авиапродукции», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Также Станкевич обратил внимание, что для американского Boeing 35% потребляемого титана поставлялось из России. Для Airbus этот показатель — и вовсе 65%.

«А, скажем, для бразильского Embraer, на котором тоже россияне летают, — это 100% титана из РФ. Вот все это сейчас будет по-прежнему поставляться на внешние рынки из нашей страны, но с таким расчетом, чтобы производители оружия западного не получали эту продукцию», — указал политолог.

Отдельно специалист отметил, что ранее Киев получал по большей части старую продукцию со складов.

«И сейчас, когда склады опустошены, когда нужно новое что-то производить, вдруг выясняется, что себестоимость патрона выросла в 20 раз, а снаряда — в 15 раз. Даже без ограничений стоимость и так резко возросла при новом таком массовом производстве», — констатировал он.

По оценке Станкевича, западные производители ощущают сейчас острейший ресурсный голод. Это касается всех основных компаний, входящих в американский и европейский ВПК, уточнил он.

По прогнозам эксперта, при условии дополнительных ограничений рост себестоимости основной расходной продукции может быть до 100 раз.