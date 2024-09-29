Решения Сырского по боям в Донбассе сочли вредительством

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский проводит «бессмысленные ротации» украинских войск в Донбассе. В этом его обвинила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Соответствующий пост она написала в соцсети.

Как отметила Безуглая, Сырский выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений на Донетчине.

По ее мнению, вместо этого следовало бы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением постоянной полосы обороны.

«Что это, как не содействие врагу?» — написала депутат, обвинив главкома ВСУ.

Ранее появились сообщения, согласно которыми Сырский скрывается на даче в Харьковской области, в то время как начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич давно не появлялся на публике. Безуглая призвала их опровергнуть эти слухи.