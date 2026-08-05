Ремонт дорог по обращениям семей участников спецоперации завершили в Коломне

Фото: Дорога в Бочманове / пресс-служба администрации г. о. Коломна

В городском округе Коломна продолжается ремонт муниципальных дорог. В селе Пирочи и районе Бочманово работы выполнили по обращениям участников специальной военной операции.

Всего в этом году в округе приводят в порядок 83 участка муниципальных дорог общей протяженностью более 40 километров. Как неоднократно отмечал депутат Государственной думы Никита Чаплин, поддержка участников СВО и их семей остается безусловным приоритетом государства.

В районе Бочманово новый асфальт появился на участке длиной свыше 380 метров. Подрядная организация демонтировала старые бетонные плиты, восстановила щебеночное основание, выровняла дорожный профиль, уложила асфальтобетонное покрытие и привела в нормативное положение смотровые колодцы.

В селе Пирочи завершено устройство дороги протяженностью почти 1,2 километра. Вместо прежнего грунтового проезда здесь уложили щебеночное покрытие. Перед этим специалисты устранили колейность, восстановили основание, укрепили кромки проезжей части грунтом и выполнили уплотнение.

После завершения работ подъезд к домам участников специальной военной операции и других жителей стал более удобным и безопасным.

Полностью завершить ремонт всех запланированных муниципальных дорог подрядные организации планируют до сентября.