Религиозная делегация из Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

Делегация во главе с муфтием Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

Религиозная делегация из Татарстана во главе с республиканским муфтием Камилем Самигуллиным посетила зону СВО, где попала под обстрел ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Духовного управления мусульман.

В состав делегации, помимо муфтия, вошли его помощник Магомед Хайруллаев, имам-мухтасиб Ютазинского района Марат Марданшин, а также представитель Казанской епархии протоиерей Андрей Зиньков.

«Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль-хазрат вместе с Маратом-хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей», — сообщили в пресс-службе.

Там они пообщались с военными, поддержали их и ознакомились с условиями проживания. В Донецке и Луганске делегаты встретились с местными имамами. Всего в зоне СВО они провели трое суток.

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