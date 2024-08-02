На Украине уже из каждого утюга трубят, что у них появились истребители — целых шесть крылатых машин F-16. Однако официального подтверждения этому нет. Но если все-таки представить, что самолеты есть, то они все равно не изменят ход СВО. Украина будет беречь эти крылатые машины и использовать их лишь для пропаганды о «грозном оружии». Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал военкору 360.ru Антону Шестакову, что никаких шансов у F-16 на Украине нет. В этой поставке больше рекламы, чем смысла.

По словам Литовкина, любое оружие нужно все равно рассматривать серьезно, так как даже камень в руках у какого-нибудь неадекватного человека может привести к смерти.

«Что касается F-16, то конечно, вы абсолютно правы. В этих самолетах рекламы больше, чем смысла, но мы помним и „джавелины“ должны были перевернуть ход конфликта на Украине, и „хаймарсы“, и „леопарды“, и „абрамсы“, чем только не хвастали западные кураторы Киева и сам Киев», — напомнил военный эксперт.

Украинские власти и страны Запада твердили, что вот-вот все изменится и ВСУ начнут побеждать, но этого так и не произошло.

«Это примерно как Гитлер все ждал, когда у него появится ядерное оружие, но оно не появилось, а даже если и появится на Украине F-16, то все равно это не поменяет ситуации на фронте», — выразил уверенность Литовкин.

Он подчеркнул, что речь идет о довольно стареньком однодвигательном самолете. Он неоднократно модернизировался, но несмотря на это, он все равно уступает российским Су-30 и Су-35. Литовкин назвал его «Жигулями» по сравнению с Mercedes.