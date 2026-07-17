Рейд по адаптации жилья для ветеранов СВО прошел в Можайском округе

Комиссия посетила несколько семей участников специальной военной операции, чтобы на месте оценить их потребности и определить необходимый объем работ по созданию доступной среды. Адаптация жилых помещений осуществляется после одобрения заявки ветерана СВО на основании решения экспертного совета фонда «Защитники Отечества».

В состав комиссии вошли эксперт фонда «Защитники Отечества» по вопросам адаптации Екатерина Климанова, социальный координатор фонда Галина Аксенова, а также представители соцзащиты округа и профильного отдела администрации.

Проверяющие посетили три семьи. Для Романа Гомыляева, который после возвращения с СВО занялся фермерством, важна адаптация дома, чтобы ничто не отвлекало от любимого дела. Главе семье Врабие, где воспитываются четверо мальчиков, нужно, чтобы дом был безопасным и удобным для активного общения с детьми. Специалисты также наметили, как сделать более комфортным и доступным частный дом, в котором проживает семья Владимира Аверьянова.

В перечень средств адаптации входят 86 наименований, среди которых система «умный дом», адаптированная кухня и дверные блоки, специализированное рабочее место, реконструкция санузла, пандусы и многое другое.

Галина Аксенова отметила, что к каждому случаю необходимо подходить индивидуально. Пространство следует выстроить так, чтобы человек чувствовал себя хозяином в своем доме, а не заложником обстоятельств.

«Мы стараемся помочь нашим ветеранам освоиться в мирной жизни, сделать их быт максимально комфортным. Важно, чтобы они чувствовали себя уверенно и могли заниматься любимым делом, растить детей, не думая о бытовых преградах», — подчеркнул глава Можайского округа Денис Мордвинцев.