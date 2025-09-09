Региональный Центр общественного наблюдения начал работу в Балашихе

В Балашихе официально стартовала работа Регионального Центра общественного наблюдения. По этому случаю прошел брифинг, на котором представители Общественной палаты Московской области рассказали о подготовке к предстоящим выборам и представили новый пилотный проект, направленный на поддержку избирателей.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, руководитель Центра общественного наблюдения и член рабочей группы Общественной палаты Московской области Елена Жарова, а также члены Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.

Особенностью предстоящих выборов станет запуск пилотного проекта с участием волонтеров. Их задача — помочь тем избирателям, которые по разным причинам не могут самостоятельно добраться до избирательных участков или нуждаются в поддержке. В первую очередь речь идет о молодых мамах с маленькими детьми, людях с ограниченными возможностями здоровья и участниках специальной военной операции.

«В Балашихе уже зарегистрированы первые заявки на помощь: многодетная мама и участник СВО получат поддержку волонтеров при посещении избирательных участков», — рассказала руководитель центра общественного наблюдения Елена Жарова.

Все общественные наблюдатели, которые будут работать на избирательных участках, прошли отбор и обучение, организованные Общественной палатой Московской области. Специалисты провели разъяснительную работу и подготовку по всем аспектам деятельности наблюдателей. Каждый из них действует в строгом соответствии с законодательством и кодексом этики, что обеспечивает независимый и профессиональный контроль за ходом голосования.

«Наблюдатели дают независимую экспертную оценку хода голосования, выявляют возможные нарушения и действуют в рамках закона. Их задача — сообщить о нарушении, а дальнейшее разбирательство остается за компетентными органами», — подчеркнула первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

В Балашихе функционирует 183 избирательных участка, и на каждом из них будут присутствовать обученные общественные наблюдатели. Создание Центра общественного наблюдения и запуск пилотного проекта с волонтерами направлены на обеспечение прозрачности выборов и поддержку граждан в реализации их права голоса.