Речную прогулку на теплоходе провели для участников СВО и их семей в Химках

В Химках для родных бойцов специальной военной операции провели речную прогулку на теплоходе. Маршрут пролегал до Клязьминского водохранилища.

К мероприятию присоединились жены, дети и родители военнослужащих. Вместе с ними в поездке участвовали глава округа Инна Федотова, депутат Ирина Спирина и заместитель руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

«Поддержка семей защитников — это важная часть нашей общей работы. Пока бойцы выполняют свой долг, мы должны быть рядом с теми, кто ждет их дома. Забота, внимание и искреннее участие — это то, что помогает сохранять силы, веру и чувство единства. Именно в этом и заключается сила нашего города», — сказала Инна Федотова.

Гостей ждал не только живописный маршрут, но и душевное общение. Участники посетили Храм Пресвятой Троицы, а для детей работали аниматоры.

«Забота о семьях военнослужащих — это прямая обязанность тех, кто остается в тылу. Мы обязаны создавать условия, чтобы родные героев чувствовали внимание и опору. Это наш долг перед теми, кто сегодня защищает суверенитет страны. Подобные поездки — лишь малая часть системной работы, которую мы ведем ежедневно», — отметил Владислав Степушин.

Такие встречи дарят семьям военнослужащих радость живого общения и ощущение поддержки. Пока бойцы на службе, их близкие не остаются одни — в Химках эта работа ведется системно и ежедневно.