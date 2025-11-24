Реализацию ключевых проектов «Единой России» обсудили в Солнечногорске

В Солнечногорске в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» состоялась 24-я отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия». Участники подвели итоги работы в 2025 году, а также обозначили приоритеты на предстоящий выборный 2026 год.

«Партия создала народную программу, которая основана на наказах избирателей, и мы видим сейчас ее результаты. Работа проделана огромная, и ей нужно гордиться, но еще много предстоит в будущем», — прокомментировал депутат Московской областной Думы Сергей Стеринский.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Солнечногорска Константин Михальков сообщил, что на территории округа реализуют 14 партийных проектов, охватывающих развитие культурных и спортивных направлений, поддержку исторического наследия, патриотическое воспитание и профориентацию молодежи, повышение дорожной безопасности, совершенствование здравоохранения и улучшение городской среды.

На конференции выделили поддержку участников специальной военной операции, их семей и медицинских работников. В округе регулярно формируют гуманитарные отправления, проводят тематические встречи и другие мероприятия. С начала года при содействии партии организовали 65 подобных акций, не считая обращений, поступающих депутатам индивидуально.

Константин Михальков отметил, что за десять месяцев в общественную приемную «Единой России» в Солнечногорске поступило 630 обращений, из которых 72% уже получили позитивное решение. Наиболее частые вопросы касались жилищно-коммунальной сферы.

«Наши задачи на ближайший год: продолжать работу с жителями, усиливать поддержку семей СВО, увеличивать количество сторонников, развивать медийность и готовиться к выборам 2026 года. Все честно и открыто. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто работает на местах, кто помогает. Все зависит только от нас», — подытожил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Во время торжественной части новым участникам вручили партийные билеты, а самых активных членов и представителей «Молодой Гвардии» наградили за вклад в общественную деятельность.