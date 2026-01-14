Реабилитационный центр для бойцов СВО откроют в Балашихе весной

Весной в Балашихе откроют реабилитационный центр для участников специальной военной операции. Его главной особенностью станет специализированный тренажерный зал, где бойцы смогут восстанавливать физическую форму.

В рамках рабочего визита объект осмотрел глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров, который назвал помощь военнослужащим одной из ключевых целей Народной программы.

«Виктор Шерстнев, пройдя сложный путь восстановления после ранения, решил помогать тем, кто сегодня проходит тот же путь. Создание таких центров — это вклад в здоровье, уверенность и будущее наших ребят», — подчеркнул Юров.

Ремонт в помещениях подходит к концу. В скором времени туда доставят современное оборудование: вертикализаторы, тренажеры для проработки мышц и силовые комплексы, адаптированные для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Тренировки будут проходить в небольших группах под чутким руководством опытных специалистов.

«У нас будет два фитнес-инструктора и массажист. Одновременно зал сможет принимать до пяти-шести человек, благодаря этому занятия будут проходить в комфортном и безопасном формате», — пояснил Виктор Шерстнев.