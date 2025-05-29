Реабилитационные занятия для ветеранов СВО организовали в Домодедове

Участники специальной военной операции смогут пройти восстановление в спортивном центре «Горизонт» в Домодедове. Здесь для них организовали целую программу по физической реабилитации.

Проводит тренировки абсолютный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Петров. Именно он инициировал запуск проекта.

Для каждого бойца подберут индивидуальную программу с учетом его физического состояния и особенностей травмы. Упражнения могут включать легкие кардионагрузки или, наоборот, выполнение сложных элементов.

Желающие также смогут развить свой уровень для участия в соревнованиях. Так, накануне команда «Горизонта» стала победителем всероссийского мастерского турнира. Она оказалась лучшей среди 300 сильнейших атлетов России.

Сейчас участники команды готовятся к чемпионату страны. Турнир пройдет в Суздале.