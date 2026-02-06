Реабилитацию участников СВО обсудили на заседании комитета Мособлдумы в Озерах

В Озерах 4 февраля прошло выездное заседание Московской областной думы, темой которого стала медицинская и социальная реабилитация участников специальной военной операции, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой здоровья. В мероприятии приняли участие председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Евгения Ларионова, депутаты и члены экспертного совета при Московской областной думе.

Перед началом заседания участники ознакомились с деятельностью комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский», на базе которого месяц назад открылось стационарное отделение. Здесь участникам специальной военной операции помогают справиться с последствиями тяжелых травм и ранений, а также с психологическими проблемами. В центре созданы оптимальные условия для медицинского восстановления бойцов. Например, функционируют специализированные кабинеты ингаляций, галотерапии, механотерапии, магнитотерапии, физиотерапевтического воздействия и лазерного лечения, оснащенные необходимым стационарным и переносным медицинским оборудованием.

«У нас сосредоточено большое количество физиотерапевтической аппаратуры — от магнитотерапии и электрофореза до лазерных комплексов. Это позволяет подбирать процедуры индивидуально», — рассказал врач-терапевт Юрий Лучкин.