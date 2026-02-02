Власти Московской области продолжают комплексную работу по поддержке семей участников специальной военной операции. О конкретных мерах в сфере реабилитации, предоставления льгот и организации летнего отдыха рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Поддержка ветеранов, их здоровье и образование детей — это зоны особого внимания. Андрей Воробьев отметил, что за минувшие четыре года в регионе выстроили четкую систему помощи каждому бойцу и его родственникам.

«Реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей. Мы понимаем, что все должно предоставляться максимально быстро, в комфортном для заявителя режиме», — подчеркнул губарнатор.

Он напомнил о важном нововведении: теперь самые востребованные услуги для семей бойцов — как от государственных фондов, так и от Министерства обороны — можно получить в многофункциональных центрах.

Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально широко распространить эту информацию, чтобы военнослужащие знали, куда обращаться.

Особое внимание на совещании уделили созданию безбарьерной среды для тех, кто вернулся с тяжелыми ранениями.

«Мы должны быть уверены, что и подъезды, и дворы также меняются в части безбарьерной среды. Безбарьерная среда в целом важна для всех, но для ветеранов особенно», — подчеркнул глава региона.

Он поручил уделить особое внимание на проведение работ в Пушкино, Серпухове, Раменском, Павловском Посаде и других округах.

Коснулся губернатор и вопроса летнего отдыха для детей участников специальной операции. По его словам, необходимо обеспечить для них бесплатные путевки не только в лагерь «Литвиново», но и в другие детские оздоровительные учреждения региона.

Воробьев поручил заранее проинформировать об этом семьи, чтобы они могли спланировать каникулы детей.