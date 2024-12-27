Реабилитация и трудоустройство. Как фонд «Защитники Отечества» помогает участникам СВО в Подмосковье

Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать помощь бойцам СВО в Подмосковье. О том, каких успехов удалось достичь в 2024 году, а также о планах на следующий год, рассказала руководитель филиала фонда Ольга Ермакова в интервью Марусе Михейчик на 360.ru.

Она отметила, что одна из главных целей фонда — поддержка семей участников специальной военной операции, а также ветеранов.

«Это предоставление мер социальной поддержки, это реабилитация, помощь в трудоустройстве. Это те задачи, которые прежде всего стоят перед филиалом фонда», — рассказала Ермакова.

Фонд работает в Подмосковье на протяжении 1,5 года и продолжает активно развиваться. Одну из ключевых ролей играет команда.

«Социальные координаторы являются сердцем нашего филиала. Это те люди, которые в городских округах работают с бойцами и семьями бойцов. Таких у нас 66 социальных координаторов. С 1 октября удалось расширить количество таких людей», — отметила Ермакова.

При этом в Подмосковье приезжают за помощью и семьи из других регионов России. Они также помогают оказывать помощь раненным на СВО близким.

«Все вопросы, которые поднимаются в госпиталях, мы также оказываем помощь, направляем, помогаем восстанавливать документы. Направляем в военно-социальный центр, который действует в Москве», — добавила Ермакова.

Она подчеркнула, что каждый из вопросов бойцов СВО индивидуален. Самые частые из них — получение ветеранского удостоверения, медицинская и психологическая реабилитация, а также юридическая помощь. При этом в этом году удалось помочь с трудоустройством около 300 бывшим участникам СВО.