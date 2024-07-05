Развожаев заявил об уничтожении авиацией воздушных целей над Черным морем

Воздушную тревогу объявили днем 5 июля в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о работе авиации по уничтожению целей над Черным морем.

«Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией», — написал он в своем Telegram-канале.

Все городские службы привели в состояние боевой готовности, добавил Развожаев, призвав жителей сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — напомнил губернатор.

В 11:54 сигналы воздушной тревоги, действовавший в городе с 10:19, отменили.