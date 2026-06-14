Развожаев анонсировал новые способы защиты при атаках беспилотников

Власти Севастополя готовят новые меры защиты, которые не позволят украинским беспилотникам приближаться к береговой линии города. Об этом в беседе с «Вестями» заявил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, Киев сейчас чувствует свою безнаказанность, направляя беспилотники на цели в Крыму, однако такая ситуация продлится недолго. Власти намерены обеспечить безопасность побережья и исключить приближение беспилотников к городской черте.

«Найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдет», — сказал Развожаев.

Севастополь регулярно подвергается атакам БПЛА. В ходе воздушных налетов 10 июня произошел пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя».

Позже в Музее обороны Севастополя уточнили, что подлинные фрагменты панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» не пострадали. Историческое полотно на момент атаки находилось в другом филиале музея, а повреждения получила копия, созданная советскими художниками в 1954 году.