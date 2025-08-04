Развлекательную программу провели для детей участников СВО в Химках

Дети военнослужащих провели с мамами на площадке активного отдыха в Химках день развлечений. Программу поддержала и глава округа Елена Землякова.

Ребята пообщались с главой округа в неформальной обстановке и получили ответы на интересующие вопросы.

«Наши солдаты на передовой защищают честь страны, рискуют жизнью ради Родины, а мы стараемся поддерживать их семьи, окружать заботой, поддержкой, вниманием. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к нам, поделился своими личными историями. Некоторые вопросы проработаем с коллегами и обязательно вернемся», — отметила Елена Землякова.

Помимо этого, ребята бесплатно прокатились на аттракционах в парке развлечений «Сказочный бор».

«Очень хороший праздник для детей, отличная возможность попробовать все аттракционы. Дети радуются, и даже для малышей есть развлечения. Хороший, прекрасный, теплый день выдался. Очень рады, что о нас не забывают и поддерживают такими мероприятиями. И есть возможность детям немножко добавить радости в эти дни», — отметила химчанка Наталья.

Отметим, что для детей военнослужащих из Химок регулярно устраивают экскурсии и прогулки по развлекательным местам, а также проводят концерты, приглашают к участию в мероприятиях патриотической программы «Успех V единстве поколений». С родителями ведут точечную работу в зависимости от обращений.