Развлекательная программа для семей участников СВО прошла в Павловском Посаде

Патриотическое мероприятие организовали в центре «Гарнизон-А» в Павловском Посаде. В нем поучаствовали родственники военнослужащих.

Организовали событие социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества». Они подготовили для взрослых и детей тематическую программу, цель которой — сплочение и моральная поддержка семей участников специальной военной операции.

Участники продемонстрировали навыки и умения, в том числе командной работы. Они преодолели несколько испытаний спортивного и патриотического характера.

«Мы благодарим организаторов за этот важный вклад в поддержку семей наших героев. Для нас принципиально оставаться на связи, оперативно реагировать на запросы и напоминать, что никто не остается один», — прокомментировал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.