Развитие спорта и поддержку участников СВО обсудили в Реутове

Круглый стол на тему «Спорт. Норма жизни» прошел в Реутове по инициативе партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие руководители спортивных учреждений, спортсмены и тренеры, а также представители предприятий, общественности и родительского сообщества.

Председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов подчеркнул, что доступность должна стать ключевым принципом развития спорта в Подмосковье. В Реутове систематически занимаются спортом более 40 тысяч человек, а загруженность залов превышает расчетные показатели, что требует расширения инфраструктуры.

Участники круглого стола внесли ряд предложений, направленных на развитие спортивной среды. Директор Центра ортопедии и протезирования Андрей Лазарев выступил с инициативой разработать и внедрить муниципальную программу адаптивных занятий физической культурой для участников СВО. По его мнению, спорт в данном случае должен стать эффективным инструментом реабилитации и социальной адаптации вернувшихся с фронта бойцов.

Руководитель федерального проекта «5 верст» Дмитрий Копша предложил при реконструкции Центрального парка предусмотреть создание современного спортивного ядра, где будут универсальные площадки, зоны для воркаута и занятий ГТО. Это позволит проводить массовые спортивные мероприятия и сделает парк точкой притяжения для жителей всех возрастов.

Сотрудник «НПО Машиностроение» Сергей Тюсов выступил с инициативой о проведении ежегодного городского фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Директор Академии вратарского мастерства Вячеслав Чанов внес предложение проводить на Дне города торжественную церемонию награждения лучших спортсменов, тренеров и спортивных коллективов по итогам года. Глава Реутова Алексей Ковязин поддержал эту инициативу.

Участники встречи также обсудили необходимость обновления спортивной инфраструктуры в округе. Игорь Брынцалов отметил важность конструктивного диалога. По его словам, все прозвучавшие предложения станут основой для дальнейшей работы.