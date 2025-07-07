Разработки мастеров из Фрязина представили на форуме «Все для Победы!»

Организованное общественным движением «Народный фронт „За Россию“» мероприятие состоялось на площадке национального центра «Россия». Среди экспонатов выставки, посвященной трехлетней деятельности фронта под девизом «Все для Победы!», были проекты братьев Эдуарда и Евгения Мымриных из Фрязина.

В работе форума принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел стенды, где были представлены новейшие разработки в области спасения раненых на поле боя. Особый интерес вызвали достижения «Кулибин-клуба», объединяющего производителей беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и других передовых технологий для военных.

Владимир Путин оценил багги и эвакуационные тележки, доказавшие свою эффективность в боевых условиях. Президенту показали машину «Маламут», неоднократно спасавшую жизни бойцов СВО.

Компании «Аврора Трейлер» Евгения Мымрина и «Ф МоторСпорт» Эдуарда Мымрина поддерживают военнослужащих с самого начала специальной военной операции и разрабатывают инновационные решения для фронта.

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев отметил, что признание заслуг мастеров из Фрязина стало закономерной оценкой труда инженеров, чьи изобретения помогают приближать Победу. «Мы гордимся своими предприятиями, которые, работая в тандеме, не только развивают отечественные технологии, но и вносят особенный вклад в защиту тех, кто стоит на передовой», — сказал руководитель муниципалитета.