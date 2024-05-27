Расстрелявший пятерых напавших на дом челябинец погиб в зоне СВО

Житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого оправдали за расстрел четырех уголовников, напавших на его дом, погиб в зоне спецоперации. Как сообщило издание 74.ru , проститься с ним пришло все село.

«Он по жизни был боец. Никого и ничего не боялся. Смелый, мужественный парень был. Вот так он и воевал», — сказал бывший адвокат Григорьева Алексей Пешков.

Челябинец был оператором дронов. За почти полтора года службы боец получил множество наград: орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова, Жукова и «За отвагу».

Проститься с ним приехали сотни людей, некоторые даже из других городов. У мужчины было много друзей, а в родном округе его знали практически все.

Ранее в зоне СВО погиб военкор Семен Еремин. Журналист обозревал события с февраля 2022 года. Вместе со съемочной группой он был одним из первых, кто сделал репортаж из Волновахи, когда войска России сняли флаг Украины на въезде в город.