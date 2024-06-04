Американские журналисты выпустили расследование о воспитанниках Херсонского детского дома. Сами того не понимая, они показали, что власти Украины бросили их, а России — спасли, заявил РИА «Новости» сенатор Игорь Кастюкевич.

«Прочитал „расследование“ журналистов The New York Times. Сами того не ожидая, они вывернули наизнанку всю прогнившую западную и американскую пропаганду, показывая истинную цену их демократии. Цена ее — детские жизни», — заявил он.

Политик напомнил, что в Херсонском детском доме содержались дети-сироты и инвалиды. Семьи отказались от них либо лишились родительских прав. Кастюкевич обратил внимание на то, что во время боевых действий военные и администрация спешно покинули Херсон, не позаботившись об учреждении. По его словам, продукты, средства гигиены и лекарства завезла российская гуманитарная миссия.

Кастюкевич заявил, что детей спасли от переправки в Восточную и Западную Европу в качестве доноров. Вернувшиеся же на Украину воспитанники остались без заботы. Сенатор привел в качестве примера рассказанную американскими журналистами историю брата и сестры, которых отдали едва не лишенным прав родителям. Впоследствии девочка умерла.

Статья NYT вышла 2 июня. Журналисты подробно рассказали об эвакуации воспитанников Херсонского детского дома.

В 2023 году детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сообщила, что из зоны конфликта уехали более 700 тысяч детей. Многие из них — с родственниками.