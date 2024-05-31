Раненым бойцам СВО начнут выдавать автомобили с июня

Володин: закон о предоставлении автомобилей бойцам СВО вступит в силу в июне

В июне в силу вступит закон, по которому некоторые участники спецоперации смогут получить автомобили с ручным управлением. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин .

Он уточнил, что закон распространится на бойцов, которым сложно передвигаться самостоятельно из-за ранения.

«Это решение позволит им стать более мобильными, создаст условия для их восстановления и социализации», — добавил спикер парламента.

Также в июне для ресурсоснабжающих компаний ужесточат наказание за некачественные услуги. Увеличатся штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой. Их размер не пересматривался с 2007 года, и пока недобросовестным компаниям «проще их заплатить», отметил Володин.

Еще один закон, который вступит в силу, не позволит списывать с пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, долги их родственников. Эти средства, зачисляемые на счет родителей, опекунов или поручителей, включили в список доходов, на которые нельзя обратить взыскание.

В апреле участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул.