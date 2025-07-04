Ракетобомба «Гром» впервые долетела до Кривого Рога

Российские войска использовали в атаке на Кривой Рог новую бомбу «Гром Е-1» дальностью поражения более 100 километров. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил об этом в Telegram-канале .

По его информации, в первой половине дня 4 июля Кривой Рог перенес комбинированный удар двумя дронами-камикадзе и ракетой большой дальности. Вилкул сообщил, что Су-34 выпустил последнюю около 11:25 с территории Запорожской области, она преодолела около 100 километров.

«Еще неизвестно с точки зрения экспертизы, чем именно ударили россияне, экспертиза еще продолжается, но очень вероятно, что это гибрид так называемого КАБа и „Гром Е-1“, кажется, потому что КАБ до Кривого Рога не долетит», — сказал он.

После атаки возник сильный пожар, который мог перекинуться за пределы объекта инфраструктуры. Из-за повреждения линии электропередачи часть города осталась без света.

«Гром Е-1» представляет собой гибрид между управляемой бомбой и ракетой с боевой частью весом 520 килограммов, сообщило издание «Страна.ua». Он создан на базе управляемой ракеты Х-38, имеет унифицированный модуль планирования и коррекции и способен преодолевать большие расстояния. В июне украинские власти сообщали об ударе этим боеприпасом по Днепропетровску.

Россия запустит серийное производство еще одной новинки, ракетного комплекса средней дальности «Орешник», сообщили «Известия». Ракетные войска получат комплексы «Ярс», авиация — модернизированные ракетоносцы Ту-160М.