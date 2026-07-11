Ракетную опасность объявили в Подмосковье второй раз за ночь 11 июля

В Московской области снова объявили ракетную опасность. Об этом сообщила РСЧС в мессенджере «Макс». Это уже вторая тревога за ночь 11 июля.

Жителям порекомендовали не подходить к окнам, оставаться дома или пойти в укрытие. Если вы находитесь на улице, то лучше укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Из-за объявления ракетной опасности возможны сбои в работе интернета, предупредили власти.

Ракетную опасность уже объявляли этой ночью — в 01:01. В 02:38 ее отменили, а через восемь минут ввели снова.