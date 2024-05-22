Ракетную опасность объявили в Белгороде

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили утром 22 мая в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)» — написал он в своем Telegram.

При нахождении на улице, напомнил Гладков, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Минувшей ночью губернатор сообщал о работе ПВО над Старым Осколом. Там сбили беспилотник самолетного типа. В результате никто из жителей не пострадал.

Накануне вечером из-за атаки дрона-камикадзе на трассе между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района пострадала женщина, находившаяся за рулем автомобиля. Ей пришлось обратиться в больницу. Врачи выявили у нее осколочное ранение бедра.