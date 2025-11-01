Радиус тотального поражения — почти 6 км: описан сценарий атаки «Посейдона» на базы США

«Военная хроника» назвала возможные цели в США и Британии для «Посейдона»

Военно-морские базы Великобритании и США могут стать целями для удара российской ядерной торпедой 2М39 «Посейдон». Такой сценарий описали авторы Telegram-канала «Военная хроника» .

Ядерная торпеда способна переносить боевую часть мощностью 15-20 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Иными словами, по словам экспертов, «Посейдон» запросто может уничтожить береговые объекты и нанести серьезный ущерб на расстоянии примерно от 15 до 25 километров от берега.

«Целями „Посейдона“ могут стать прибрежные военные объекты, например военно- морские базы США — Сан-Диего, Норфолк или база АПЛ Китсап, или база ВМС Великобритании — Девонпорт в Плимуте, а также крупные верфи. Также возможно поражение авианосных и десантных групп в дальней морской зоне», — не исключает «Военная хроника».

В этом же посте привели инфографику, согласно которой при подрыве 2М39 у Давенпорта тотальное разрушение критической инфраструктуры произойдет в радиусе 5,5 километра от эпицентра взрыва.

В радиусе 15 километров произойдут очень сильные разрушения, а критические тепловые поражения настигнут территорию в радиусе 25-30 километров.