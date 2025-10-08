Работников образования наградили ко Дню учителя в Серпухове

5 октября в России традиционно отмечают свой профессиональный праздник педагоги. В этот день принято чествовать тех, кто посвятил свою жизнь образованию и воспитанию подрастающего поколения.

Руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей, советник главы Серпухова Лидия Халачева, председатель Комитета ветеранов войны и военной службы, подполковник Владимир Курилов и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО, ветеран боевых действий Александр Худобкин поздравили с Днем учителя педагога Центра непрерывного образования Татьяну Ким и вручили ей почетную медаль

Учитель начальной школы с самого начала спецоперации является активным волонтером и своим примером вдохновляет ребят на добрые дела. Со своими учениками она собирает гуманитарную помощь, участвует в патриотических мероприятиях, изготавливает подарки к праздникам для защитников Отечества.

Медаль «За активную гражданскую позицию и патриотизм» Лидия Халачева и Владимир Курилов вручили директору психолого-педагогического и медико-социального центра «Шанс» Елене Акимовой. Кроме того, гости поздравили жену участника спецоперации, руководителя структурного подразделения Надежду Патц.