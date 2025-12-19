QR-коды для посещения мероприятий участниками СВО внедрят в Подмосковье

Со вторника, 16 декабря, на сайте государственных услуг начал работать новый сервис. Он предназначен для бойцов специальной военной операции и членов их семей.

Услуга «QR-код для подтверждения статуса участника СВО» позволяет значительно упростить получение мер социальной поддержки.

Теперь военнослужащему или его родственнику присваивают уникальный QR-код, который будет служить подтверждением статуса при посещении культурных и спортивных мероприятий по всей стране.

Так, чтобы попасть в музей, на концерт или спортивное соревнование, достаточно будет предъявить этот код.

Проект стал частью большой программы по цифровизации социальной помощи. Его поддержали и согласовали Министерство культуры и Министерство спорта России. К тестированию проекта в сфере культуры присоединятся Московская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург, а в сфере спорта — Калужская и Тюменская области.

Пилотный проект стартовал 17 декабря.