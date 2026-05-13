ПВО уничтожила 66 украинских беспилотников над Россией

Российские силы противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 66 беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России .

По данным ведомства, аппараты сбивали с 14:00 до 21:00 по московскому времени. Атаки отражали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областями, а также над московским регионом и Крымом.

Ранее Минобороны сообщало, что утром 13 мая — с 7:00 до 9:00 — российские военные уничтожили 26 украинских дронов. Тогда беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской и Владимирской областями, московским регионом и акваторией Азовского моря.

Днем ранее два человека пострадали при атаке беспилотников по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Ими оказались сотрудники РЖД.