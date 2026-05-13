ПВО уничтожила 66 украинских беспилотников над Россией
Российские силы противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 66 беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, аппараты сбивали с 14:00 до 21:00 по московскому времени. Атаки отражали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областями, а также над московским регионом и Крымом.
Ранее Минобороны сообщало, что утром 13 мая — с 7:00 до 9:00 — российские военные уничтожили 26 украинских дронов. Тогда беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской и Владимирской областями, московским регионом и акваторией Азовского моря.
Днем ранее два человека пострадали при атаке беспилотников по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Ими оказались сотрудники РЖД.