Путину показали видеообращение потерявшего ноги воина

Президенту России Владимиру Путину с экрана мобильного телефона показали видеообращение солдата-добровольца афганского происхождения Рафи Джабара, потерявшего обе ноги и получившего протезы. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

История военнослужащего началась два года назад. Потеряв обе ноги, воин отказался покидать Донбасс. Тогда к Путину обратились с просьбой убедить военного поставить протезы, судя по всему, это сделали.

«Разрешите доложить — начал ходить. Через две недели будет четкий уверенный шаг, хорошая амплитуда. Поставленная Родиной задача будет выполнена», — сказал в видеообращении Джабар.

Командир батальона Владимир Мясников с позывным Спартак отмечал, что участники СВО нуждаются в поддержке государства после возвращения с передовой. По его словам, важна адаптация после пережитого в бою.