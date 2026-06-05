Путин напомнил об отсутствии военных объектов вблизи колледжа в Старобельске

Вблизи колледжа в Старобельске в ЛНР, по которому ударили ВСУ, не было никаких военных объектов. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Это ужасное преступление, там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой», — сказал глава государства.

Украинские боевики атаковали беспилотниками здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ночью на 22 мая. Погиб 21 человек. ООН подтвердила их гибель только спустя 14 дней.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слез на ПМЭФ-2026 при виде фото погибших детей из ЛНР.