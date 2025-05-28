Путин заявил, что занятия спортом должны быть доступны ветеранам СВО

У ветеранов СВО должна быть возможность заниматься спортом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Слова главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Отдельная и важная задача — обеспечить самые широкие возможности для того, чтобы занятия спортом были доступны ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни, порой после тяжелых боевых ранений», — отметил Путин.

Президент добавил, что многие ветераны стали чемпионами национальных команд, участвуют в соревнованиях разного уровня. По словам Путина, они вдохновляют своим мужеством и показывают пример другим.

Ранее на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Путин назвал важной задачей самореализацию участников СВО. По словам президента, власти страны учтут предложение об организации «предподготовки» для бойцов СВО, чтобы они приняли участие в конкурсах платформы.