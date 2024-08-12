Путин указал на рост темпов продвижения ВС России в зоне СВО

Путин: темпы продвижения ВС России по всей зоне СВО увеличились в 1,5 раза

Темпы продвижения российской армии по всему фронту увеличились в 1,5 раза. Об этом на совещании по ситуации в Курской области заявил президент России Владимир Путин.

«Российские военные в зоне специальной операции продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения. Темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в полтора раза», — сказал он.

Путин указал, что киевский режим предпринял попытку разрушить сплоченность российского общества, однако ему это не удалось.

«Среди наиболее боеспособных частей и подразделений Украины потери драматически увеличиваются. Главари киевского режима встали на дорогу истребления украинского народа», — добавил президент.

Ранее Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые эвакуировались из опасных районов в связи с атакой украинских боевиков.