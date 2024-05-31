Путин призвал возвращать в семьи детей из России и Украины независимо от политики

Путин: возвращение детей из РФ и Украины в семьи должно быть вне политики

Воссоединение детей из России и с Украины с семьями должно быть вне политики. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Она доложила главе государства, что с Украины удалось вернуть шестерых российских детей, однако украинская сторона молчит об этом, потому что тогда «сразу будет понятно, что это связано не с российской агрессией и захватом детей», а с вооруженным конфликтом и семейными ситуациями. Недавно троих детей вернули в белгородскую семью.

«Хорошо. Это все игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», — подчеркнул Путин.

Львова-Белова добавила, что в Дохе прошли первые прямые переговоры с Украиной, где «зафиксировали список из 29 детей», которых нужно вернуть в Россию. Президент еще раз повторил, что эта работа «должна быть вне политики, исключительно гуманитарного характера». Омбудсмен заверила, что так все и происходит.

Ранее, в марте, сообщалось, что Мария Львова-Белова помогла вернуть в РФ из Сирии 32 российских ребенка.