Путин поручил выплачивать семьям погибших на СВО сотрудников СК по 5 млн рублей

Семьям сотрудников Следственного комитета, погибших в зоне спецоперации, будут выплачивать по пять миллионов рублей. Указ об этом подписал российский лидер Владимир Путин, документ опубликовали на правовом сайте .

«В случае гибели сотрудников [СК РФ], имеющих специальные звания и выполнявших возложенные на них задачи на территориях [ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины] в период проведения [СВО] <…>, осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей», — сказано в документе.

В случае ранения размер такой выплаты составит три миллиона рублей.

Ранее в России ввели новую выплату участникам спецоперации. При заключении контракта до конца 2024 года, им отправят по 400 тысяч рублей. Такой указ подписал президент страны. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это стало еще одной мерой по поддержке семей бойцов СВО.