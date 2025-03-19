Путин поручил оперативно предоставлять жилье пострадавшим от атак ВСУ

Генеральной прокуратуре следует строго следить за тем, что пострадавших от ударов со стороны Украины оперативно обеспечивали временным и постоянным жильем. Об этом в ходе расширенного заседания ведомства заявил президент Владимир Путин.

«Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы <… > максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье [жертвам киевских атак], — отметил он.

Глава государства также потребовал от Генпрокуратуры контролировать, чтобы пострадавшие от атак ВСУ россияне вовремя и в полном объеме получали положенные им компенсации.

Во время заседания он сообщил, что российские войска провели ряд дерзких операций в Курской области и почти вытеснили противника с территории. По его словам, разгром ВСУ в регионе скоро завершится. Путин попросил военных прокуроров тщательно зафиксировать и расследовать зверства украинских военнослужащих.