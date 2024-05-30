Путин поблагодарил семью из Чувашии за сбор помощи бойцам СВО

Путин напомнил, что он занимает свой пост благодаря россиянам

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин по видеосвязи пообщался с многодетной семьей из Чувашии и выразил им благодарность за волонтерскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Семья Шишовых собирала для участников спецоперации помощь и отправляла бойцам вязаные вещи, письма и детские рисунки. Российский лидер заявил, что военнослужащим важно чувствовать, что их поддерживают в стране, которую они защищают. Путин также рассказал, что занимает пост президента именно благодаря таким людям как семья Шишовых.

Ранее глава государства призвал чиновников работать в таком же режиме, как и бойцы СВО. По его словам, деятельность должна быть напряженной и постоянной.

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