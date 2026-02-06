Пункт сбора гуманитарной помощи откроют в Раменском парке 7 февраля

В преддверии 23 февраля жители Раменского муниципального округа смогут выразить поддержку военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. В центральном парке города стартует благотворительная акция, приуроченная к Дню защитника Отечества.

Это возможность для каждого неравнодушного человека передать частичку тепла и необходимые вещи тем, кто сегодня выполняет свой воинский долг. Сбор будет организован 7 февраля. Мобильный пункт приема расположится в центральном шатре Раменского парка. Волонтеры будут ждать участников акции с 12:00 до 16:00.

Организаторы подчеркивают, что на передовой всегда есть потребность в определенных категориях товаров. Для удобства жителей сформирован список приоритетных вещей: медикаменты, одежда, инструменты и оборудование, а также гигиена и уход.