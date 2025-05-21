Пункт сбора гуманитарной помощи «Добрыня» открылся в Богородском округе

Пункт благотворительного фонда «Добрыня» распахнул свои двери на улице Ремесленной, 1 в Ногинске. Волонтеры смогут в этом помещении заниматься не только сбором гумпомощи, но и плести маскировочные сети.

Помещение предоставил председатель Богородского отделения Всероссийского общества охраны природы Кирилл Щербаков. А депутаты окружного совета и волонтеры помогали наводить порядок, собирать мебель. Пункт оборудовали всем необходимым, включая рабочие места и места хранения собранных вещей.

Руководитель благотворительного фонда «Добрыня» Юлия Гурова рассказала о том, как велась подготовительная работа. В частности, специалистами из соседнего Монина была оказана помощь в создании специального аппарата для плетения сетей. Теперь процесс стал автоматизированным. Мастериц обучили правильной технике плетения. Уже поступило несколько заявок на изготовление сетей.

«Помогать нашим бойцам мы начали с самого начала специальной военной операции. Можно сказать, что это личная история нашей семьи, поскольку муж моей родной сестры находится в зоне СВО с самого начала. За это время к нам примкнуло очень много людей, искренне желающих помочь», — поделилась Юлия Гурова.

Также на базе пункта будет функционировать инклюзивная мастерская «Сундук». Ребята решили не оставаться в стороне и тоже помогают участникам СВО. Для каждого из детей подбирают определенный вид деятельности, в зависимости от имеющихся навыков и умений.