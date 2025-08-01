Пункт приема техники для бойцов СВО открыли в Солнечногорске

Жители могут принести ноутбуки, планшеты, модемы, пауэрбанки, роутеры, кабели и принтеры. Важно, чтобы техника была в рабочем состоянии и с минимальным износом.

Среди необходимой техники: ноутбуки с оперативной памятью от 8 гигабайт, внутренним накопителем от 128 гигабайт и установленной Windows, планшеты на Андроид с оперативной памятью от 4 ГБ и памятью от 64 ГБ, пауэрбанки от 10 000 мАч с износом батареи не более 20%. Также принимаются принтеры с картриджами, 4G/LTE Wi-Fi модемы и роутеры, кабели и рыболовные сети (для защиты от дронов).

Перед отправкой вся техника будет проверена, очищена от данных и переустановлена.

«Приближение бойцов к победе зависит и от нашей поддержки тоже. Сейчас эта техника нужна на передовой. Она становится оружием тыла — помогает в условиях, где каждая деталь важна», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Технику можно сдать по адресам: улица Советская, дом 2 (местное отделение партии «Единая Россия») и улица Красная, дом 22 (центр Ассоциации ветеранов СВО).