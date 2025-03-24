Психолог из Раменского рассказала об адаптации ветеранов СВО в мирной жизни

Радиоэфир об адаптации ветеранов спецоперации в мирной жизни прошел в Раменском. В нем поучаствовала психолог МКУ «РамСпас и ПЧС» Ольга Мартемьянова.

Эфир состоялся на Раменском радио. В нем поговорили о проблемах, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции после возвращения с передовой, посттравматическом расстройстве и о том, как с ним справляться.

Психолог отметила, что ПТСР испытывают 90% ветеранов спецоперации. Симптомы включают кошмары, тревожность, апатию и замкнутость. В таких случаях лучше обращаться за профессиональной медицинской помощью.

Также важно регулярно заниматься физической активностью или спортом. Не стоит исключать социальную деятельность. Все это помогает сбросить избыток адреналина, успокоиться и адаптироваться к изменившемуся состоянию и новым условиям жизни.