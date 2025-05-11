Переброшенная к Дзержинску (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике 100-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери во время неудачной контратаки города. Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State .

Выводы авторы сделали из видео с места событий и данных с разведывательных спутников.

«Контратака стала максимально неудачной, принесла много потерь», — указали в сообщении.

Аналитики отметили, что ошибка командования ВСУ дала российским войскам тактическое преимущество.

Они пояснили, что к городу подогнали большое количество бронетехники. На открытой площадке это сделало машины мишенями для ударных российских беспилотников. Кроме того, бригаду бросили в атаку, не обеспечив артиллерией и пехотой.

Авторы сообщения подчеркнули, что украинские медиа попытались подать полный провал как успех своих военных, не указывая реальное количество потерь среди личного состава в этом наступлении.

Дзержинск находится под контролем российских войск с начала февраля. Но на территории города еще остались отдельные группы украинских боевиков и иностранных наемников.

В конце апреля штурмовик 51-й армии с позывным Каскад рассказал о замеченной группе боевиков из Польши. По его словам, у иностранцев была непривычная речь и хорошая экипировка.