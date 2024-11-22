«Против России воюет НАТО». Володин поддержал решение о пуске «Орешника»

Россия вправе использовать оружие против объектов, принадлежащих государствам, которые ее атакуют. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Российская Федерация неоднократно подчеркивала — и мы об этом говорили, — что на подобные действия будет дан ответ. Причем более мощный», — напомнил он.

Спикер Госдумы заявил, что власти России должны были сделать все необходимое для защиты территориальной целостности и безопасности жителей. Также Володин отметил, что Россия готова к любому развитию событий, а западным политикам стоит предварительно задать себе вопрос, понимают ли они последствия своих решений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в своем обращении четко очертил контуры дальнейших ответных действий, если озабоченности России не примут во внимание.