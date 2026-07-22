Протезирование и реабилитацию ветеранов СВО обсудили в Ногинске

В Доме СВО города Ногинска по инициативе государственного фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча, посвященная вопросам протезирования и реабилитации. Площадка объединила членов Ассоциации ветеранов СВО и ветеранов Богородского округа, которые сейчас проходят путь восстановления и адаптации.

Ключевыми спикерами мероприятия стали представители Центра ортопедии и протезирования — команда специалистов с более чем 15‑летним опытом работы в этой сложной и социально значимой сфере. Эксперты подробно рассказали о государственной программе обеспечения техническими средствами реабилитации, раскрыв ее ключевые механизмы и возможности для ветеранов.

Особое внимание было уделено передовым технологиям, которые сегодня применяются в протезировании. В частности, специалисты продемонстрировали, как с помощью современного оборудования создаются точные 3D‑модели будущих протезов: такой подход позволяет добиться максимальной биомеханической совместимости изделия с организмом пациента.

Важной частью выступления стал разговор об индивидуальном подходе — принципе, который лежит в основе всей работы центра. Протезы разрабатываются не только с учетом анатомических особенностей человека, но и с опорой на его образ жизни, профессиональную деятельность и личные цели. Это помогает не просто компенсировать утраченные функции, а по‑настоящему вернуть человеку самостоятельность и уверенность в своих силах.

Лекция вызвала живой отклик у аудитории: ветераны активно задавали вопросы, уточняли детали и делились своими ситуациями. В завершение встречи каждый желающий смог получить индивидуальную консультацию от специалистов.

«Значимость таких встреч сложно переоценить. Спасибо специалистам за организацию этого мероприятия, за неравнодушие и высочайший уровень экспертизы. Только вместе возможно помочь нашим героям вернуться к активной и полноценной жизни», — поделились впечатлениями участники.