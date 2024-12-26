Командиры ЧВК «Вагнер» рассказали об особенностях службы в Сирии и Ливии

Подразделения ЧВК «Вагнера» принимали участие в боевых действиях на разных континентах. В беседе с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым главный артиллерист «музыкантов» с позывным Чепца и руководитель разведки группы Безрук рассказали о работе в Ливии и Сирии.

По словам Чепца, «простых задач никогда не было», начиная с момента работы группы в Сирии.

«Сирия многогранная. Мы выполняли задачи в горной местности, необходимо было время для адаптации, а уже исходя из этого выполнять определенные решения и подбирать тактику, которая привела бы к успеху. В пустыне же тактика абсолютно другая», — объяснил артиллерист.

Выполнение боевых задач на территории Африки и Ливии имели особый колорит. Здесь группе приходилось действовать в городских условиях при плотной застройке.

«Надо опять перестраиваться <…> под бой в городе. Планировать, как выполнить задачу в интересах наших штурмовых подразделений», — добавил офицер.

Перестраиваться приходилось и разведке «Вагнера». Как рассказал Безрук, понимание ситуации происходило на интуитивном уровне, само по себе.

«В принципе, мы уже контингент понимали. Понимали местных, как они работают, что они из себя представляют. <…> До сих пор общаюсь с некоторыми, которые работали вместе с нашей компанией», — рассказал Безрук.

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