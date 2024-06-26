«Прошивка вышла наружу». Захарову ужаснула ненависть Подоляка к крымчанам

Украинское руководство показывает чудовищную ненависть к жителям Крыма и Донбасса. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Крым является «большим военным лагерем». Дипломат напомнила, что Украина считает полуостров своей территорией, но при этом грозится уничтожить ее жителей.

«Так вы вдумайтесь в то, что говорит Подоляк: вот это все, что для них является как бы собственным, подлежит уничтожению», — указала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что заявление Подоляка следует изучить юристам, историкам и психиатрам. Она также объяснила, что украинские власти испытывают «глубинную» ненависть к людям, которые живут в Донбассе и в Крыму.

«Идеологическая прошивка вышла наружу», — заключила Захарова.

Ранее Подоляк в своем Telegram-канале выразил мнение, что на территории Крыма не может быть никаких признаков мирной жизни, в том числе пляжей и туристических зон. По его словам, регион является «складом с военными целями».