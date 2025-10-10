Прощание с военнослужащим Гуататука Кухи Саулем Херардо прошло в Истре

В Истре простились с российским военнослужащим Гуататука Кухи Саулем Херардо, уроженцем Эквадора. Он героически погиб при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Молодой человек переехал в Россию несколько лет назад. Со временем переехал в Истру, изучил язык, стал увлекаться традициями страны. И она стала ему настолько родной, что, когда встал вопрос защиты России, принял решение отправиться на СВО. Подписал контракт с Министерством обороны и вступил в Легион «Вагнера Истра», а затем получил гражданство.

На церемонии прощания, прошедшей со всеми воинскими почестями на Аллее Славы, присутствовали родные солдата, брат, который тоже является бойцом Российской армии, представители посольства Эквадора и жители округа.

Также на церемонии прощания с бойцом звучало сразу два гимна: России и Эквадора.